Nella capitale, i Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno eseguito controlli nelle zone di Tor Bella Monaca, Tor Vergata e Finocchio. Durante le operazioni sono stati arrestati quattro persone, due sono state denunciate e sono stati sequestrati diversi quantitativi di droga. Le forze dell’ordine continuano a monitorare il territorio per contrastare attività illecite e spaccio di sostanze stupefacenti.

Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio dei Carabinieri della Compagnia di Frascati nel quartiere di Tor Bella Monaca e nelle aree limitrofe di Tor Vergata e Finocchio, con l’obiettivo di contrastare l’illegalità diffusa e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Questa iniziativa è stata attuata seguendo le direttive del Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivisa nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Risultati dell’Operazione. Il bilancio dell’ultima operazione condotta dai Carabinieri è di 4 persone arrestate, 2 denunciate alla Procura della Repubblica e sanzioni amministrative per un autolavaggio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: controlli a Tor Bella Monaca e Tor Vergata, 4 arresti, 2 denunce e sequestri di droga

Articoli correlati

Roma al setacio: arresti, denunce e sequestri tra Termini, Montesacro, Tor Bella Monaca e QuadraroRoma, 13 febbraio 2026 – Un’ampia serie di servizi straordinari di controllo del territorio ha impegnato in queste ore diverse articolazioni...

Roma: controlli tra Tor Bella Monaca, Borghesiana e Finocchio, 7 arresti e 12 denunceControlli intensificati a Roma: sette arresti e dodici denunce per spaccio e degrado urbano.

Tutto quello che riguarda Tor Bella Monaca

Temi più discussi: Case popolari occupate e 21 arresti: Roma blindata dai carabinieri, elicotteri in volo su Tor Bella Monaca; Controlli a tappeto dei Carabinieri a Tor Bella Monaca. Scoperto un tesoro di cocaina nascosto in auto. 5 arresti.; Blitz della polizia nel cuore della movida a Roma, 4 arresti per droga; Grotte Celoni: blocca le auto con le forbici in mano e minaccia i passanti. Siamo stanchi.

Alla Borghesiana trovata una discarica della droga: 9 arresti fra Roma Est e Tor Bella MonacaRoma torna a fare i conti con il nodo dello spaccio nella periferia est, dove la Polizia di Stato ha condotto una nuova operazione ad ampio raggio che ha portato a 9 arresti e al sequestro di oltre 5 ... ilquotidianodellazio.it

Droga tra i rifiuti, vedette e pusher in fuga: raffica di arresti a Tor Bella MonacaL’operazione più singolare è stata portata a termine dagli agenti del VI Distretto Casilino. Grazie al fiuto delle unità cinofile, è stata scoperta una discarica di stupefacenti a cielo aperto. Tra ... romatoday.it

#Linea059 deviata in direzione Mitelli su Tor Bella Monaca-Anderloni, verso Tor Vergata deviata su Tor Bella Monaca-Parasacchi-Torraccio Torrenova-Cambellotti. x.com

Paura nel quartiere di Tor bella Monaca, dove un uomo ha scatenato il panico in un autobus pubblico - facebook.com facebook