A Roma, sono stati eseguiti dodici arresti in diverse zone della città, tra cui Tor Bella Monaca e piazza Bologna. Le forze dell'ordine hanno individuato un gruppo che avrebbe realizzato furti in abitazioni, auto e negozi. Le indagini hanno portato alla scoperta di sopralluoghi e citofonate utilizzate per pianificare le incursioni, che si sono concentrate su più punti della capitale.

Furti in abitazione progettati attraverso sopralluoghi e citofonate “esplorative”, incursioni su auto in sosta rese vulnerabili da dispositivi in grado di neutralizzarne le chiusure, azioni consumate in strada e, in alcuni casi, evolute in minaccia diretta: è questo lo scenario operativo all’interno del quale si sono inseriti una serie di interventi messi a segno dalla Polizia di Stato negli ultimi giorni. Questi interventi hanno portato a un bilancio di 12 arresti. Sono stati arrestati presunti autori di distinti episodi avvenuti in diversi quadranti della città, ma accomunati dalla stessa grammatica predatoria. Interventi nel Quadrante di Piazza Bologna. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: furti tra abitazioni, auto e negozi, 12 arresti da Tor Bella Monaca a piazza Bologna

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