Tonitto 1939 accelera sulla produzione di gelati e sorbetti

A inizio 2026, l’azienda ha avviato un piano di investimenti superiore ai 3 milioni di euro per aggiornare completamente lo stabilimento di Genova. Recentemente, ha annunciato di aver accelerato la produzione di gelati e sorbetti, puntando a incrementare la capacità produttiva complessiva. L’obiettivo è migliorare le linee di produzione e ampliare l’offerta di prodotti nel settore del gelato artigianale.

Tonitto 1939 prosegue il piano di investimenti da oltre 3 milioni di euro avviato a inizio 2026 con l’obiettivo di modernizzare integralmente lo stabilimento di Genova e rafforzare la propria capacità produttiva. L’azienda registra già i primi risultati concreti grazie all’ entrata in funzione della nuova linea di confezionamento, che ha portato immediatamente a un incremento del 30% della produttività e a un generale miglioramento dell’efficienza complessiva. La riduzione dei fermi impianto e la maggiore continuità dei cicli produttivi hanno contribuito inoltre a uno sviluppo dell’OEE, favorito anche da una pianificazione più razionale e allineata alla domanda reale.🔗 Leggi su Newsagent.it © Newsagent.it - Tonitto 1939 accelera sulla produzione di gelati e sorbetti Tonitto 1939 lancia il suo primo spot creato interamente con l’AITonitto 1939, azienda leader in Italia per il sorbetto e per i gelati “speciali” (senza zuccheri aggiunti, Vegan, High Protein), presenta il suo... Leggi anche: Gelato italiano: vola l’export in Asia, +72% nel 1° semestre 2025 Tonitto 1939 punta a consolidare la presenza in Corea del Sud e a nuovi mercati come Cina, Malesia e Giappone