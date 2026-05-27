Tommaso Paradiso e il matrimonio con Carolina Sansoni i dettagli | dalla data alla location delle nozze

Tommaso Paradiso si sposerà con Carolina Sansoni, con cui sta insieme dal 2017. La data e il luogo delle nozze non sono stati ancora resi noti.

Tommaso Paradiso ormai prossimo alle nozze con la compagna Carolina Sansoni, a cui è legato dal 2017. Svelata la data del matrimonio, il prossimo 13 giugno, e la romantica location in Toscana Nel 2025 sono diventati genitori per la prima volta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Tommaso Paradiso Un Matrimonio da Sogno con Carolina Sansoni

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Tommaso Paradiso presto sposo con la compagna Carolina SansoniTommaso Paradiso si prepara a convolare a nozze con la compagna Carolina Sansoni.

Tommaso Paradiso si sposa, data e location del matrimonioTommaso Paradiso e Carolina Sansoni si sposeranno il 15 giugno in una location in provincia di Roma.

Temi più discussi: Tommaso Paradiso e la nuova lettera contro Lotito: Hai desertificato la Lazio. Qualcuno ci venga a salvare; Tommaso Paradiso, la lettera a Lotito: Presidente, ha desertificato un popolo; Tommaso Paradiso si sposa, data e location del matrimonio; Claudio Lotito evidentemente lo ha rimosso: Non so chi sia questo Tommaso Paradiso, io non ballo.

#TommasoParadiso e Carolina Sansoni si sposano il 13 giugno all’Argentario dopo quasi dieci anni insieme. La coppia, già genitore della piccola Anna, avrebbe scelto la Toscana per celebrare le nozze in una località legata alla loro vita privata. x.com

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