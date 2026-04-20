tommaso paradiso presto sposo con la compagna carolina sansoni

Tommaso Paradiso si prepara a convolare a nozze con la compagna Carolina Sansoni. La coppia aspetta il secondo figlio, una bambina di nome Anna, che tra pochi giorni compirà un anno. Con la nascita della piccola, Paradiso ha condiviso di aver scoperto un sentimento diverso, legato alla famiglia e alla crescita dei figli. La notizia delle nozze e della gravidanza è stata condivisa pubblicamente dal cantante.

L a piccola Anna sta per compiere un anno e con il suo arrivo papà Tommaso Paradiso ha scoperto una nuova forma di romanticismo. È stato lo stesso cantante a raccontarlo, nel corso di un’intervista al Corriere Torino, in cui ha indugiato sul suo lato più privato, quello familiare. Sanremo 2026, Tommaso Paradiso: «Sono un uomo da live, non so fare la tv» X Leggi anche › Tommaso Paradiso e le parole sulla figlia Anna: «Mi ha salvato la vita» Tommaso Paradiso: «Vorrei vivere cent’anni per mia figlia». «È un amore infinito e totalizzante», le parole di Paradiso pensando alla figlia. Un amore che lo ha profondamente cambiato. «Sono molto più disciplinato, ho cambiato le mie abitudini, vorrei vivere cent’anni per vederla crescere il più possibile».🔗 Leggi su Iodonna.it

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