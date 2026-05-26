tommaso paradiso si sposa data e location del matrimonio

Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni si sposeranno il 15 giugno in una location in provincia di Roma. La cerimonia si terrà nel pomeriggio e sarà seguita da un ricevimento con circa 150 invitati. La coppia ha confermato l’evento con un breve comunicato, senza specificare ulteriori dettagli. La data e il luogo sono stati annunciati tramite un post sui social, senza indicazioni sulla presenza di media o vip.

Fiori d’arancio all’orizzonte per Tommaso Paradiso e la sua Carolina Sansoni. Dopo mesi di indiscrezioni e voci sempre più insistenti, emergono ora nuovi dettagli sulle imminenti nozze della coppia. Sarà un matrimonio d’estate, alla presenza degli affetti più cari e soprattutto della piccola Anna, la figlia del cantante e della sua dolce metà nata un anno fa. Quando e dove si sposa Tommaso Paradiso. Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela sul settimanale Chi, Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni pronunceranno il fatidico sì il prossimo sabato 13 giugno. Per celebrare il loro amore, la coppia avrebbe scelto una delle mete più romantiche e suggestive d’Italia: l’Argentario, località da anni amatissima dai Vip per la sua atmosfera esclusiva e riservata. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Tommaso Paradiso - I romantici

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