Un ex calciatore ha commentato le recenti prestazioni delle squadre di calcio italiane. Ha detto che l’allenatore di una squadra ha influenzato i giocatori, mentre un’altra squadra ha subito una sconfitta pesante. Ha anche parlato delle pressioni sulla Juventus, che sarebbero troppi. Infine, ha lodato la vittoria in Champions della Roma, definendola un’impresa coraggiosa, ma ha avvertito che la coppa può essere rischiosa.

Domenica scorsa c’era anche lui allo stadio, con il cuore diviso a metà, un po’ Verona e un po’ Roma. Non poteva essere altrimenti perché Damiano Tommasi oltre a essere ex di entrambe le squadre dal 2022 è anche il sindaco della città veneta. “Mi dispiace per il Verona, ovviamente, - dice Tommasi - che ha giocato bene e che probabilmente nel complesso non meritava la sconfitta. Peccato, perché quest’anno ha giocato anche meglio di altri anni in cui si era salvato.”. La Roma, invece, torna in Champions dopo 7 anni. “Troppi, anche perché negli ultimi anni ha lavorato bene, costruendo un progetto sportivo. È stato il risultato di un tecnico come Gasp che per avere efficacia ha bisogno di entrare nella testa dei giocatori, di avere empatia con la piazza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tommasi: "Gasp entra nella testa dei giocatori. Milan, che tracollo. La Juve? Troppe presioni"

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