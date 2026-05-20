A Verona, il capitano della squadra ha raggiunto un nuovo record personale, entrando nella classifica dei giocatori con più presenze in maglia giallorossa. Con 364 partite disputate, si conferma come l’unico punto fisso nel reparto mediano. Durante l’ultima giornata di campionato, ha giocato tutta la partita, consolidando la sua posizione tra i giocatori più presenti nella storia del club. Il traguardo rappresenta un momento importante per il giocatore e per la squadra, che ha celebrato l’evento con una vittoria.

L’entrata nella top ten e il pass per quella Champions che manca da sette anni. Bryan Cristante a Verona vivrà una di quelle domeniche da mettere nell’album dei ricordi. Il capitano, infatti, taglierà il traguardo delle 364 presenze agguantando una leggenda come Guido Masetti (il mitico portiere di Campo Testaccio) al decimo posto della classifica dei giocatori con più partite giocate in assoluto nella storia romanista. E soprattutto cercherà di ottenere il pass per la Champions che nella Capitale lo ha visto protagonista solo nella stagione 2018-2019. Ad oggi Cristante è l’unico centrocampista sicuro di una maglia a Verona. Koné, infatti, ieri ha svolto personalizzato sul campo nel tentativo di recuperare in extremis. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roma, a Verona giornata storica per Cristante: entra nella top 10 dei giocatori con più presenze in giallorosso

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