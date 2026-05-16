Chi è Doumbia alla scoperta dell’obiettivo della Juve per il centrocampo | tutto sul giocatore del Venezia

Doumbia è un centrocampista che attualmente gioca nel Venezia. La Juventus ha messo nel mirino questo giocatore per rinforzare il reparto mediano. Le sue caratteristiche tecniche e le sue prestazioni sono al centro delle discussioni tra gli addetti ai lavori. La trattativa tra il club bianconero e il Venezia non è ancora ufficiale, ma l'interesse verso Doumbia è evidente. Il futuro del giocatore potrebbe cambiare in base agli sviluppi delle prossime settimane.

di Francesco Spagnolo Chi è Doumbia, andiamo a scoprire le caratteristiche del centrocampista obiettivo della Juventus. Tutto sul giocatore del Venezia. Ultime. Il campionato di Serie A mette costantemente in mostra nuovi talenti, e tra i nomi che stanno catturando l’attenzione degli addetti ai lavori c’è sicuramente quello del giovane talento del Venezia. Molti tifosi e appassionati di calciomercato si stanno ponendo la stessa domanda: Chi è Doumbia? Scopriamo insieme l’identikit di questo promettente calciatore che sta scalando le gerarchie del calcio che conta. Issa Doumbia (classe 2003) è un centrocampista moderno in forza al Venezia. Fin dalle sue prime apparizioni sul palcoscenico maggiore, ha dimostrato di possedere qualità fuori dal comune per la sua giovane età. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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