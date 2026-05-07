Dopo aver ottenuto la promozione in Serie A, il Venezia ha avviato le operazioni di mercato per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Tra i primi obiettivi c’è un giocatore proveniente dal Milan, scelto come rinforzo per l’attacco. La società sta valutando l’acquisto di questo calciatore, che potrebbe contribuire alla permanenza nel massimo campionato. La squadra lavora per definire i dettagli dell’eventuale accordo.

Conquistata la promozione in Serie A, il Venezia sta iniziando a lavorare sulla costruzione della nuova squadra in vista della prossima stagione, cercando di inserire giocatori che possano aiutare a mantenere la categoria. Warren Bondo è finito nel mirino del Venezia (Ansa Foto) – calciomercato.it Stando a quanto scritto da Milanlive.it, uno dei nomi caldi per i rossoneri è quello di Warren Bondo, mediano ora in prestito alla Cremonese che in estate farà ritorno al Milan per poi cercare una nuova sistemazione. L’ex Monza, arrivato al Milan durante il mercato invernale del 2025, non ha vissuto una grande stagione in grigiorosso, fermato in più di un’occasione anche dagli infortuni.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Bondo piace al Venezia, primo rinforzo per Stroppa dal Milan

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