Tod’s addio improvviso al CEO | vuoto al vertice per il brand
Il CEO di Tod’s ha annunciato le proprie dimissioni dopo due anni alla guida del marchio, lasciando un vuoto al vertice dell’azienda. La decisione è improvvisa e crea incertezza sulla gestione futura. Restano da chiarire i motivi della partenza e chi assumerà il ruolo di mediazione tra la famiglia proprietaria e l’investitore L Catterton. La situazione apre a possibili cambiamenti nella direzione strategica del brand.
? Punti chiave Perché Galantic ha lasciato il comando dopo soli due anni?. Chi potrà mediare tra la famiglia Della Valle e L Catterton?. Come influirà questo vuoto sulla strategia industriale del marchio?. Quali profili verranno scelti per sostituire l'ex CEO americano?.? In Breve Galantic ha ricoperto il ruolo dal settembre 2024 prima dell'uscita ad aprile 2026.. La famiglia Della Valle detiene il 54% del capitale sociale del marchio.. L Catterton possiede il 36% della società tramite legami con LVMH.. Il precedente percorso professionale del CEO ha riguardato 16 anni in Chanel..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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