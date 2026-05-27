Tod’s addio improvviso al CEO | vuoto al vertice per il brand

Notizia in breve

Il CEO di Tod’s ha annunciato le proprie dimissioni dopo due anni alla guida del marchio, lasciando un vuoto al vertice dell’azienda. La decisione è improvvisa e crea incertezza sulla gestione futura. Restano da chiarire i motivi della partenza e chi assumerà il ruolo di mediazione tra la famiglia proprietaria e l’investitore L Catterton. La situazione apre a possibili cambiamenti nella direzione strategica del brand.