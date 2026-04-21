Apple svolta al vertice | Cook lascia Ternus nuovo CEO

Apple ha annunciato un cambiamento ai vertici con la partenza di Tim Cook dalla posizione di amministratore delegato. Al suo posto, è stato nominato come nuovo CEO un dirigente con esperienza nel settore tecnologico. La società ha comunicato ufficialmente questa transizione ai dipendenti e agli azionisti, senza fornire dettagli sulle motivazioni di questa decisione. La notizia ha suscitato reazioni nel mercato e tra gli analisti.

L’annuncio. Rivoluzione ai vertici di Apple: l’era di Tim Cook alla guida del gruppo si avvia alla conclusione. Dal primo settembre il testimone passerà a John Ternus, attuale responsabile dell’ingegneria hardware. «È stato il più grande privilegio della mia vita essere l’amministratore delegato di Apple», ha dichiarato Cook, elogiando il successore per «la sua mente da ingegnere» e «l’anima da innovatore». «È un visionario. senza dubbio è la persona migliore per guidare Apple nel futuro». Cook resterà comunque a Cupertino nel ruolo di presidente esecutivo. Ternus ha accolto la nomina con entusiasmo: «Sono profondamente grato per l’opportunità.🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Apple, svolta al vertice: Cook lascia, Ternus nuovo CEO Notizie correlate Leggi anche: Apple, Tim Cook lascia a settembre: John Ternus nuovo ceo Leggi anche: Apple cambia: Tim Cook lascia il ruolo di Ceo, al suo posto scelto John Ternus Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Apple, svolta al vertice: Tim Cook presidente esecutivo, John Ternus nuovo Ceo dal 1° settembre - Quotidiano; Svolta Apple: chi è John Ternus, l’uomo scelto per il dopo Tim Cook; Tim Cook lascia la guida di Apple, John Ternus nuovo Ceo; Finisce l’era Tim Cook, John Ternus sarà il nuovo CEO di Apple! Cosa cambierà ora?. Apple, svolta al vertice: Cook lascia, Ternus nuovo CEORivoluzione ai vertici di Apple: l’era di Tim Cook alla guida del gruppo si avvia alla conclusione. Dal primo settembre il testimone passerà a John Ternus, attuale responsabile dell’ingegneria ... 361magazine.com Apple, svolta ai vertici: John Ternus nuovo ceo da settembre, Tim Cook presidente esecutivoApple cambia guida dopo quindici anni: dal 1° settembre John Ternus, manager interno e responsabile di iPhone e Mac, diventa ceo al posto di Tim Cook. Riorganizzati anche board e vertici hardware ... msn.com #Apple, chi è il nuovo ceo John Ternus: esperto di hardware, dovrà recuperare il terreno perduto nell’ #AI x.com Cambio ai vertici di #Apple, dopo 15 anni finisce l'era di #TimCook: arriva #JohnTernus facebook