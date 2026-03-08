Effetto Ceo | con una donna al vertice il 21% in più di manager al femminile

Uno studio condotto su 153 imprese italiane dalla Libera Università di Bolzano rivela che, quando al vertice c’è una donna, la presenza femminile tra i manager aumenta del 21 per cento. I dati mostrano chiaramente come la leadership femminile influenzi la composizione del management, evidenziando una correlazione tra la presenza di una donna alla guida e la rappresentanza femminile nei livelli superiori dell’organizzazione.

Una ceo donna porta altre donne ai vertici. Le aziende guidate da una amministratrice delegata registrano in media il 21% in più di donne nel top management team rispetto a quelle guidate da un uomo. L’evidenza emerge da uno studio condotto su 153 imprese italiane dalla professoressa Paola Rovelli della Libera Università di Bolzano e dal professore Marco Mismetti della Stockholm School of Economics, pubblicato sul Journal of Business Research. Il meccanismo individuato dalla ricerca è duplice. Da un lato, la presenza di una donna al vertice produce un effetto da role model: rende, cioè, visibile a tutte la possibilità di raggiungere ruoli apicali e rafforza le aspirazioni delle manager interne. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Laura Burdese è la nuova ceo di Bulgari: per la prima volta una donna alla guida della Maison, ecco chi è la manager italianaLa manager italiana succede a Jean-Christophe Babin dopo dodici anni di trasformazione del brand.

Leggi anche: Washington Post: Svolta al vertice tra tagli al personale, proteste e dimissioni del CEO Lewis. Nuovo leader nominato.

Temenos (software bancario) crolla a Zurigo, licenziato il Ceo con effetto immediato(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Un nuovo terremoto ai vertici scuote il mondo finanziario elvetico. Temenos N, società specializzata in software per le banche, ha annunciato che il ceo Jean-Pierre Brulard ... ilsole24ore.com

Nestlè licenzia il ceo: Relazione con una dipendente, Freixe via dopo appena un annoUna relazione sentimentale non dichiarata con una dipendente è costata cara al ceo di Nestlè Laurent Freixe che, ad appena un anno dal suo insediamento, è stato licenziato dal gruppo, che lo ha ... rainews.it

Washington Post, si dimette ceo Will Lewis dopo maxi piano licenziamenti (Adnkronos) - Sarà sostituito con effetto immediato da Jeff D'Onofrio, direttore finanziario dallo scorso anno Dicci la tua! Pro o Contro Entra ora per votare e scoprire se la community la - facebook.com facebook

Goldman Sachs, ceo sorpreso dalla reazione dei mercati: meno peggio del previsto. Necessarie altre 2 settimane per "digerire" gli effetti reali x.com