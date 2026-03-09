Inchiesta urbanistica a Milano un cantiere torna sotto sequestro I comitati | Serve una norma

Il Tribunale del riesame di Milano ha disposto il ripristino del sequestro preventivo su un cantiere in viale Papiniano, annullato in precedenza dalla gip Sonia Mancini. La decisione riguarda una palazzina ancora in costruzione e segue una richiesta di ripristino avanzata dagli investigatori. I comitati locali hanno sottolineato la necessità di una normativa più chiara in materia.

Il tribunale del riesame ha ribaltato l'annullamento del sequestro preventivo di un cantiere di una palazzina in costruzione Il Tribunale del riesame di Milano ha ribaltato l'annullamento del sequestro preventivo di un cantiere di una palazzina in costruzione in viale Papiniano deciso dalla gip Sonia Mancini lo scorso novembre. Il provvedimento d'urgenza era stato eseguito nell'ambito di un'inchiesta per lottizzazione abusiva nel maxi filone sull'urbanistica. I giudici Galli-Guadagnino-Nosenzo hanno accolto il ricorso presentato dai pm Giovanna Cavalleri e Luisa Baima Bollone.

