Tiro a segno l’India si impone con record del mondo nella pistola mista a Granada

A Granada, in Spagna, si è aperta la prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno. Nella gara di pistola da 10 metri a coppie miste, l’India ha stabilito un record del mondo durante la finale, superando la Cina, seconda classificata, l’Ungheria, terza, e gli Stati Uniti, quarti. La competizione ha visto una partecipazione internazionale con diverse nazioni in gara.

Si apre a Granada, in Spagna, la prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno: nella pistola da 10 metri a coppie miste si impone l’India, che nella finale a quattro supera la Cina, seconda, l’Ungheria, terza, e gli USA, quarti. Non erano in gara coppie azzurre: l’Italia ha iscritto i propri atleti soltanto alle prove individuali, che inizieranno domani. Nella finale con il rinnovato format a quattro coppie si impone India 1 di Palak Palak e Mukesh Nelavalli, che firmano il record del mondo (assoluto e junior) con lo score di 487.7, battendo nel duello conclusivo Cina 1 di Yao Qianxun ed Hu Kai, secondi a quota 484.8. Eliminata in terza posizione ad una serie dal termine Ungheria 1 di Veronika Major ed Akos Karoly Nagy, che salgono sul gradino più basso del podio con 414. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tiro a segno, l’India si impone con record del mondo nella pistola mista a Granada Tiro a segno, sedici azzurri in gara a Granada nella prima tappa di Coppa del MondoParte da Granada, in Spagna, la Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno: la prima tappa, in programma dal 7 al 12 aprile, vedrà al via 16 azzurri, dei... Tiro a segno, l’Italia resta fuori dalla finale nella pistola mista agli Europei da 10 metri. Oro all’UngheriaCala il sipario sulle specialità olimpiche agli Europei senior da 10 metri 2026 di tiro a segno, andati in scena a Yerevan, in Armenia: nella pistola... Temi più discussi: Rinasce l’area ex tiro a segno: lungo le mura urbane inaugurato il nuovo parco intitolato a Sigfrido Bartolini; Tiro a segno, Granada ospita la prima tappa di Coppa del Mondo: assente Paolo Monna, presenti gli altri big azzurri; Campioni del tiro a segno. La visita del Panathlon; EOS 2026: Risultati positivi e nuove criticità secondo le associazioni pacifiste nazionali presenti al Tavolo tecnico consultivo. Tiro a segno, Granada ospita la prima tappa di Coppa del Mondo: assente Paolo Monna, presenti gli altri big azzurriGiornata riservata ai primi allenamenti ufficiali a Granada, in Spagna, che da domani, martedì 7, a domenica 12 aprile ospiterà la prima tappa della Coppa ... oasport.it Tiro a segno, sedici azzurri in gara a Granada nella prima tappa di Coppa del MondoParte da Granada, in Spagna, la Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno: la prima tappa, in programma dal 7 al 12 aprile, vedrà al via 16 azzurri, dei quali ... oasport.it NAPOLI MILAN LIVE - MINUTO 78 Con un bellissimo tiro al volo, Matteo Politano porta il Napoli in vantaggio #passionapoli #sscnapoli #napolimilan #seriea - facebook.com facebook Punti di forza: 1v1, dribbling, cambio di ritmo, tiro dalla distanza, conduzione in transizione. Debolezze: processo decisionale, continuità, gioco senza palla, disciplina tattica, controllo sotto pressione. x.com