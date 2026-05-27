Tipicità in Blu fa rotta verso la Grecia

Si è conclusa con successo la manifestazione ‘Tipicità in Blu’ ad Ancona, dedicata all’economia del mare, alla sostenibilità e alle culture delle regioni adriatiche. La manifestazione ha coinvolto operatori e pubblico, trasformando la città in un laboratorio diffuso di approfondimento e scambio. L’evento si prepara ora a una trasferta in Grecia, dove proseguirà con iniziative simili.

Si è chiusa con successo ‘ Tipicità in Blu ’, che ha trasformato Ancona in un laboratorio diffuso dedicato all’ economia del mare, alla sostenibilità e alle culture adriatiche. In sette intensi giorni oltre trenta eventi hanno coinvolto istituzioni, imprese, università, associazioni e cittadini. Momento culminante, il Forum "The Blue Way", che ha delineato una visione condivisa su temi quali acqua ed energia, anche con il contributo di Elena Grech, intervenuta in rappresentanza della Commissione Europea, che ha patrocinato l’evento. Il viaggio di ‘Tipicità in Blu’ non si ferma qui. La rotta prosegue ora verso la Grecia con la Smart Cruise,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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