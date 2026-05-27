Un utente italiano ha incontrato un profilo del Napoli su Tinder e hanno iniziato a chattare. La conversazione tra i due è proseguita online, con scambi di messaggi e foto. Successivamente, hanno organizzato un incontro di persona. La scena si è svolta in un luogo pubblico, dove si sono incontrati per la prima volta. La vicenda si conclude con un addio o un proseguimento della conoscenza, a seconda delle intenzioni delle parti.

Tinder match. Siamo nell’era dei rapporti digitali – o che comunque nascono in digitale – e delle dating app, quindi molti di voi sapranno cos’è Tinder e che cosa si intende con la locuzione “Tinder match”. Per chi non lo sapesse, ecco un riepilogo veloce: su Tinder, che in pratica sarebbe la più famosa e utilizzata piattaforma di incontri, si verifica un match quando due utenti si mettono like a vicenda. Di solito – o meglio: idealmente – questo like viene concesso sulla base dell’attrazione fisica, di interessi comuni segnalati nel profilo, di prossimità geografica e non solo geografica. A quel punto, cioè dopo questa manifestazione reciproca, è possibile avviare una chat privata e approfondire la conoscenza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Tinder match tra Italiano e il Napoli

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