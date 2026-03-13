Tinder ha annunciato l’implementazione di nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale che mirano a migliorare la qualità dei match e rendere le interazioni tra utenti più mirate e consapevoli. La piattaforma sta introducendo strumenti che analizzano i profili e le preferenze degli utenti per facilitare connessioni più autentiche. Questa novità si inserisce nel continuo sviluppo tecnologico del servizio.

Tinder ha annunciato l’introduzione di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale per migliorare la qualità dei match e rendere le interazioni più consapevoli. Queste novità, previste per il mercato italiano, mirano a risolvere la frustrazione degli incontri digitali poco compatibili attraverso strumenti come la modalità Affinità e la scansione del rullino fotografico. L’obiettivo dichiarato è passare da una logica di quantità a una di qualità, utilizzando algoritmi che analizzano lo stile di flirt, le abitudini quotidiane e i gusti personali per proporre connessioni reali. La piattaforma sta integrando queste tecnologie in un contesto dove l’esperienza utente deve evolversi oltre il semplice scorrimento delle foto, puntando su una maggiore sicurezza e personalizzazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tinder: l’AI trasforma i match in connessioni reali

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