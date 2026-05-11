Formazioni ufficiali Napoli Bologna | le scelte di Conte e Italiano per il match di Serie A
Alle ore 20:45 si affrontano allo stadio le squadre di Napoli e Bologna in una partita valida per la Serie A. Le formazioni ufficiali sono state rese note poco prima del calcio d'inizio. L'allenatore del Napoli ha scelto un modulo con tre difensori, mentre quello del Bologna ha optato per una linea a quattro dietro. Entrambe le squadre presentano alcune novità rispetto alle ultime gare.
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Le formazioni ufficiali di Napoli-Bologna. https://www.ilnapolista.it/2026/05/napoli-bologna-de-bruyne-ko-per-ferita-allarcata-sopraccigliare-gioca-giovane/ facebook
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