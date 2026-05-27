Tiberio Ancora e l'addio di Antonio Conte al Napoli | Si è sentito lasciato solo Il clima era diverso

Da fanpage.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'ex personal trainer descrive il clima nel Napoli di Antonio Conte come diverso rispetto a prima dello Scudetto, affermando che l'allenatore si è sentito lasciato solo. Parla di infortuni che hanno influenzato la squadra e di un ambiente che, secondo lui, non era più lo stesso. Racconta anche che le ragioni personali di Conte hanno portato alla decisione di lasciare il club.

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L'ex personal trainer racconta a Fanpage.it il Napoli di Conte: dubbi sull'addio, clima dopo lo Scudetto, infortuni e le ragioni personali dietro la sua scelta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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