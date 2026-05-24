Conte spiega l'addio al Napoli | Zizzania su me e i calciatori Non posso cambiare le cose

Antonio Conte ha annunciato il suo addio al Napoli durante una conferenza stampa con il presidente della società. Ha spiegato che la decisione è legata a tensioni tra lui e i calciatori, oltre a divergenze sulla gestione della squadra. Ha affermato di non poter cambiare le situazioni che si erano create. La conferenza si è svolta in presenza del presidente, senza ulteriori dettagli sui futuri sviluppi.

Antonio Conte in una conferenza stampa con il presidente Aurelio De Laurentiis ha ufficializzato il suo addio al Napoli. Un intervento diretto e spigoloso quello del mister. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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