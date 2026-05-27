Tiago Pinto sulla Roma | gli anni nella Capitale i complimenti a Massara e la frecciata alla Serie A

Tiago Pinto, ex general manager della Roma e attuale direttore sportivo del Bournemouth, ha parlato della sua esperienza nella Serie A in un’intervista. Ha elogiato le capacità di mercato di un collega, senza menzionare il suo nome. Pinto ha anche criticato alcune caratteristiche del campionato italiano, senza specificare quali. La sua analisi si concentra sulle differenze tra il calcio italiano e quello inglese, evidenziando aspetti di gestione e competitività.

L’ex General Manager della Roma Tiago Pinto, attuale direttore sportivo del Bournemouth, è tornato a commentare la sua esperienza nel calcio italiano attraverso un’intervista concessa al portale gazzetta.it. Il dirigente portoghese, reduce da una storica qualificazione in Europa League ottenuta sulla panchina del club inglese, ha ripercorso le tappe della sua avventura nella Capitale, dove ha conquistato la Conference League nel 2022 prima dell’interruzione del rapporto lavorativo avvenuta nel gennaio del 2024, subito dopo l’esonero del tecnico José Mourinho. Nel corso del suo intervento, l’odierno uomo mercato delle Cherries ha tracciato un bilancio formativo sugli anni trascorsi in Italia, analizzando l’attuale momento della squadra giallorossa e i limiti strutturali che, a suo avviso, penalizzano l’intero sistema della Serie A. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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