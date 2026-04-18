Pinto 15 anni di amore con la Giana Erminio | Dalla Promozione alla C I miei 40 anni? Non li sento

Un tifoso ha trascorso quindici anni seguendo con passione la squadra locale, passando dalla promozione alla categoria superiore. A maggio compirà 40 anni e, nonostante il tempo trascorso, dichiara di non sentirli. Ha espresso il desiderio di continuare a contribuire alla squadra e di scrivere un'altra pagina significativa per il club. La sua dedizione si manifesta attraverso un impegno costante e un forte attaccamento alla società sportiva.

Galeotto fu uno spareggio salvezza. Indietro veloce a un’altra primavera, ma di una quindicina d’anni fa: Giana Erminio e Vimercatese si giocano un rovente playout, una delle due è destinata a finire in Promozione. Si salva la seconda, trascinata anche da un instancabile Daniele Pinto: in mezzo al campo corre per tutti e il suo telefono, a stagione finita, comincia a squillare: “Mi cercavano dall’Eccellenza, ma soprattutto dalla Serie D”. Il ragazzo, classe ’86, sta raggiungendo la maturazione calcistica e di conseguenza è particolarmente appetito. Ma alla fine sceglie. la Giana Erminio. Ovvero la squadra che ha appena spedito al piano di sotto.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pinto, 15 anni di amore con la Giana Erminio: "Dalla Promozione alla C. I miei 40 anni? Non li sento" Notizie correlate Leggi anche: Il Lecco torna alla vittoria con il minimo sforzo: battuta la Giana Erminio Ornella Pinto uccisa nel sonno con 13 coltellate a 40 anni, ergastolo per l’ex marito: confermata la crudeltàFemminicidio di Ornella Pinto, uccisa il 13 marzo 2021: la Corte di Cassazione ha confermato la condanna all'ergastolo per l'ex marito. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Triestina-Giana Erminio 2-0; TRIESTINA – GIANA ERMINIO 2-0: con una rete per tempo un’incredibile Unione liquida i supponenti lombardi, mitici gli alabardati!; Scheda squadra Giana Erminio; Serie C Girone A, brutta sconfitta esterna per la Giana Erminio. La Triestina s'impone per due a zero al Nereo Rocco. Pinto, 15 anni di amore con la Giana Erminio: Dalla Promozione alla C. I miei 40 anni? Non li sentoA maggio il quarantesimo compleanno: Non smetto, mi piacerebbe scrivere un’altra pagina importante per la Giana. Voglio dare una mano, mi sento ancora in grado ... gazzetta.it DIRETTA/ Lumezzane Giana Erminio (risultato finale 1-0): ultima chance per Gabbiani (15 febbraio 2026)Tutto pronto per la diretta di Lumezzane Giana Erminio, un confronto che numeri alla mano promette intensità e grande equilibrio nella gestione dei ritmi. Il Lumezzane viaggia su 1,31 xG medi a ... ilsussidiario.net Goal of the Month - March Il gol del mese di marzo è quello di @inve_00 contro la Giana Erminio @cdi.salute facebook #SerieC gr.A Lumezzane-Brescia 1-0 Pergolettese-Virtus Verona 2-2 Triestina-Giana Erminio 2-0 LR Vicenza-Novara 3-1 league table (top5) 1 LR Vicenza 85 2 Brescia 63 3 Lecco 63 4 Trento 58 5 Renate 57 #calcio #football x.com