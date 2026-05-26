Il dirigente del club ha dichiarato che l’allenatore spagnolo è la principale ragione del successo del Bournemouth. Ha descritto il tecnico come un uomo capace di trasformare ogni difficoltà in una sfida da vincere. Questa affermazione sottolinea il ruolo centrale del tecnico nel percorso della squadra, evidenziando l’impatto positivo sulla gestione e sui risultati ottenuti. È la prima esperienza del tecnico in Europa.

Dal suo ufficio al terzo piano del nuovo, modernissimo centro di allenamento, Tiago Pinto ha una vista diretta sul Bournemouth - di cui è President of Football Operations - e su dove vuole portarlo. Nella sua visione e nella sinergia con Andoni Iraola, l’allenatore ora nel mirino del Milan, c’è la loro storia dello storico sesto posto in Premier condito dalla qualificazione all’Europa League che fino all’ultima giornata si sarebbe potuta trasformare in Champions. Non male per il club con lo stadio più piccolo della Premier, che nell’ultimo anno ha venduto a turno i propri pezzi migliori. Tiago, cosa significa per il Bournemouth questo risultato? “È una gioia incredibile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tiago Pinto: "Iraola impressionante. Lui la prima ragione del successo del Bournemouth"

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