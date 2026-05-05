Barella nervoso durante Inter-Parma | Sai che mi ha detto? Stai zitto che sei fuori dai Mondiali

Il centrocampista protagonista di un battibecco con Troilo nel finale. Chivu lo cambia, Barella torna in panchina e spiega a Thuram la provocazione verbale ricevuta. "Ma se in Argentina nemmeno sanno chi è?".🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Alessandra Battaglia: “Mio padre mi ha quasi uccisa, mi diceva: lo sai che stai per morire?”Alessandra Battaglia racconta a Verissimo le violenze subite dal padre: "Mi ha tirato un calcio che rischiava di lasciarmi paralizzata".

Alessandro Nesta: “Sono rimasto male per quello che ha detto Materazzi. Mai pensato che mi ha gufato”Alessandro Nesta non nasconde l'amarezza per la battuta fatta da Marco Materazzi sui Mondiali del 2006 vinti dall'Italia: "La sfiga? "Io non c'entro.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Barella nervoso durante Inter-Parma: Sai che mi ha detto? Stai zitto che sei fuori dai MondialiIl centrocampista protagonista di un battibecco con Troilo nel finale. Chivu lo cambia, Barella torna in panchina e spiega a Thuram la provocazione verbale ricevuta. Ma se in Argentina nemmeno sanno ... fanpage.it

Lite Barella-Troilo durante il match tra Inter e Parma: la ricostruzione di BordocamDurante la sfida tra Inter e Parma, un brutto fallo di Troilo ha scatenato tra lui e Barella una lite durata 5 minuti. spaziointer.it