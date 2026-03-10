Le persone fastidiose ti fanno invecchiare più in fretta ora c’è la prova scientifica

Una nuova ricerca scientifica conferma che le persone considerate fastidiose, come conoscenti, parenti, colleghi o amici che creano problemi, influenzano il nostro invecchiamento. Nel mondo anglosassone vengono chiamati 'hasslers' e sono associati a un aumento dello stress e a effetti negativi sulla salute. La presenza di queste figure nella vita quotidiana può contribuire a un invecchiamento più rapido.

(Adnkronos) – Nel mondo anglosassone li chiamano gli 'hasslers', i fastidiosi. Sono quei conoscenti, parenti, colleghi o amici che creano sempre problemi o rendono la vita più difficile. E, secondo la scienza, fanno invecchiare più in fretta. Quasi il 30% delle persone riferisce di averne almeno uno nel proprio entourage. Se è vero che le relazioni sociali sono fondamentali per la salute umana, è anche vero che all'interno delle nostre reti i legami negativi non sono rari, anzi. Sono elementi pervasivi e poco studiati, che possono accelerare l'invecchiamento biologico. Parola di scienziati. Trascorrere del tempo con una... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

