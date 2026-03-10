Le persone fastidiose ti fanno invecchiare prima Lo dice la scienza

Secondo uno studio scientifico, le persone fastidiose possono accelerare il processo di invecchiamento. Nella quotidianità, molti si confrontano con familiari, amici o colleghi che creano tensione o disagio. Questi rapporti spesso influenzano il nostro stato emotivo e fisico, rendendo la convivenza più complicata. La ricerca evidenzia come le interazioni quotidiane possano avere effetti concreti sulla salute nel tempo.

Nella vita di tutti noi ce ne sono diverse. Spesso sono familiari, amici o colleghi di lavoro. Persone con cui abbiamo a che fare ogni giorno, che ci rendono la vita difficile. Gli inglesi li chiamano "hassler", ma per noi sono semplicemente i "fastidiosi". Una fonte di seccatura in grado di influire sul nostro umore e, a quando pare, non soltanto su quello. Infatti, secondo un recente studio, le persone "difficili" fanno invecchiare più in fretta. Se è vero che le relazioni sociali sono fondamentali per la salute umana, è anche vero che all'interno delle nostre reti i legami negativi non sono rari, anzi. Sono elementi pervasivi e poco studiati, che possono accelerare l'invecchiamento biologico. 🔗 Leggi su Today.it

