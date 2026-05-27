The One Piece | Data di uscita e novità sul remake Netflix di WIT Studio

Notizia in breve

Il remake di One Piece prodotto da WIT Studio uscirà presto su Netflix. La data di lancio è stata annunciata, anche se non sono stati forniti dettagli specifici sulla disponibilità internazionale. La serie originale, basata sul manga, ha già riscosso grande successo, e il nuovo adattamento si concentra su una grafica rivista e alcune modifiche nella narrazione. L’uscita è prevista in un periodo non ancora specificato, e i fan attendono con curiosità le novità sul progetto.