One Piece 3 | svelata la data di uscita

La seconda stagione del live-action di “One Piece” è ora disponibile su Netflix con otto nuovi episodi. I fan della serie attendono con entusiasmo il terzo capitolo, ma ancora non è stata annunciata una data di uscita ufficiale. La produzione ha mantenuto il riserbo sulla programmazione del prossimo episodio, lasciando gli spettatori in attesa di ulteriori aggiornamenti. La serie continua ad attirare l’attenzione di un pubblico sempre più vasto.

Le riprese di “One Piece 3” sono già iniziate ancora prima del debutto del secondo capitolo. Era novembre 2025, infatti, quando Netflix annunciava il primo ciack di “One Piece 3”. Ma oggi abbiamo ulteriori news sul terzo capitolo di questa amatissima saga e sappiamo, finalmente, quando uscirà su Netflix. Hop on board, Nakama! The journey towards our dreams continues in Season 3!??????? pic.twitter.comVHabBNx971 Le riprese di One Piece 3 sono iniziate oggi, 25 novembre 2025 e andranno avanti per tutto il 2026. L'annuncio ufficiale è avvenuto con la pubblicazione della primissima immagine del copione direttamente dal set. I membri originali della ciurma di Cappello di Paglia - Iñaki Godoy (Monkey D. 🔗 Leggi su Today.it

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ONE PIECE - Stagione 2 | Trailer finale | Netflix Italia

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Se la prima stagione di One Piece ci ha fatto innamorare della ciurma di Cappello di Paglia, la seconda ci ha dimostrato che il mondo di Oda è popolato da villain e comprimari capaci di rubare la scena persino a Luffy, Zoro e Sanji. Ecco, allora, la classifica de - facebook.com facebook