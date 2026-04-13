Lo studio WIT, responsabile del remake di One Piece, ha pubblicato una dichiarazione in cui si scusa per aver utilizzato intelligenza artificiale in alcuni lavori di produzione. La notizia ha suscitato attenzione tra i fan e gli addetti ai lavori, in un settore in cui l’artigianalità e il rispetto delle tecniche tradizionali sono considerati fondamentali. La scelta dello studio di ammettere l’uso di tecnologie automatizzate rappresenta un punto di discussione sulla trasparenza nel processo creativo.

Nel mondo dell'animazione, dove ogni frame è il risultato di mani, tempo e visione, basta un dettaglio fuori posto per incrinare la fiducia del pubblico. Ed è proprio da una crepa apparentemente tecnica che si è aperta una discussione molto più ampia sul futuro creativo del settore. WIT Studio ha ammesso ufficialmente l'uso di IA in un anime collegato e si scusa pubblicamente. La polemica riaccende il dibattito sull'intelligenza artificiale nell'animazione, proprio mentre cresce l'attesa per il remake di One Piece, uno dei suoi lavori più attesi. Il caso WIT Studio: scuse ufficiali e intervento immediato Il nome di One Piece continua a generare aspettative altissime, soprattutto da quando è stato annunciato il remake affidato a WIT Studio.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - One Piece, lo studio WIT che sta realizzando il remake, chiede scusa per aver usato l'IA su alcuni lavori

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