The Mandalorian and Grogu riporta Star Wars al cinema ma non si emancipa dalla serie

Titolo: The Mandalorian and Grogu Titolo originale: The Mandalorian and Grogu Regia: Jon Favreau Paese di produzione anno durata: Stati Uniti 2026 132 min. Sceneggiatura: Jon Favreau, Dave Filoni, Noah Kloor Fotografia: David Klein Montaggio: Rachel Goodlett Katz, Dylan Firshein Musica: Ludwig Göransson Cast: Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Jonny Coyne, Steve Blum, Hemky Madera, Matthew Willig, Myles Humphus Produzione: Lucasfilm, Fairview Entertainment Distribuzione: The Walt Disney Company Italia Programmazione: Notorious Cinemas Curno, UCI Cinemas Orio, Arcadia Stezzano, Starplex Romano di Lombardia, Treviglio Anteo spazioCinema Trailer: https:www. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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The Mandalorian vs Groglet, worst Star Wars movie ever

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