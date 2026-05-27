The Mandalorian and Grogu riporta Star Wars al cinema ma non si emancipa dalla serie
Il film “The Mandalorian and Grogu” uscirà nel 2026 negli Stati Uniti con una durata di 132 minuti. Diretto da Jon Favreau, riporta la storia di Star Wars al cinema, mantenendo collegamenti con la serie televisiva. Non si tratta di un’opera autonoma, ma di una produzione che si inserisce nel contesto narrativo già avviato dalla serie. La pellicola rappresenta un’estensione della storia di Mandalorian e Grogu, senza indicazioni di una separazione definitiva dalla serie.
Titolo: The Mandalorian and Grogu Titolo originale: The Mandalorian and Grogu Regia: Jon Favreau Paese di produzione anno durata: Stati Uniti 2026 132 min. Sceneggiatura: Jon Favreau, Dave Filoni, Noah Kloor Fotografia: David Klein Montaggio: Rachel Goodlett Katz, Dylan Firshein Musica: Ludwig Göransson Cast: Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Jonny Coyne, Steve Blum, Hemky Madera, Matthew Willig, Myles Humphus Produzione: Lucasfilm, Fairview Entertainment Distribuzione: The Walt Disney Company Italia Programmazione: Notorious Cinemas Curno, UCI Cinemas Orio, Arcadia Stezzano, Starplex Romano di Lombardia, Treviglio Anteo spazioCinema Trailer: https:www. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
The Mandalorian vs Groglet, worst Star Wars movie ever
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