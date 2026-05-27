Una ragazza esce da un lavasecco a New York con un vestito avvolto in una busta trasparente, sulla quale si legge: “Take Trump America Back”. La frase evidenzia una divisione politica e culturale negli Stati Uniti, che l’Europa fatica a comprendere. Il gesto simbolico si inserisce in un contesto di tensioni sociali e politiche nel paese, dove il supporto a Trump continua a essere un tema divisivo. La scena rappresenta un esempio di come le questioni politiche si manifestino anche in piccoli gesti quotidiani.

Osservando vite reali tra diner, chiese e allevamenti, il documentario di Gianluca Vassallo riesce a raccontare gli Stati Uniti di Trump senza semplificazioni sociologiche, né spiegazioni prefabbricate Una ragazza esce da un lavasecco newyorkese con un vestito infilato in una di quelle tipiche buste trasparenti con cui si consegnano i capi puliti, se la porta sulla schiena e sul retro si legge: “Take Trump America Back. 2024”. Una pubblicità mobile che si appoggia letteralmente sulle sue spalle, finchè non scompare dentro una fermata della metro. La scena è girata nell’ultimo mese della campagna elettorale americana, e dà l’idea dell’invasività della propaganda trumpiana in ogni aspetto della vita quotidiana. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - “The Lunch” mostra la vera frattura americana che l’Europa continua a non capire

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Untold Struggles Behind the Worlds Most Famous Success Stories

Notizie e thread social correlati

La lezione americana che serve all’Europa del defense-techNel panel dedicato al defense-tech all’interno di EU-US Tech Agenda 2030, evento organizzato da enti europei e americani, sono stati presentati...

PURL, Hormuz e Ucraina: la leva americana che mette l’Europa davanti a una scelta strategica non più rinviabileL’Europa si trova di fronte a una decisione strategica che non può più essere rimandata, in un quadro internazionale che coinvolge le tensioni nel...

Si parla di: The Lunch mostra la vera frattura americana che l’Europa continua a non capire; The Lunch. A Letter to America.

The Lunch. A Letter to AmericaChe triste l’America sotto Trump mentre si preparava a rivotare Trump. Uno specchio che si è rotto. Seguiamo i frammenti dello specchio nella settimana di novembre prima del voto del 2024. La campagna ... spettakolo.it