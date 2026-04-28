L’Europa si trova di fronte a una decisione strategica che non può più essere rimandata, in un quadro internazionale che coinvolge le tensioni nel Golfo Persico e il conflitto in Ucraina. Le azioni degli Stati Uniti, legate a questioni come le rotte del PURL, il controllo dello Stretto di Hormuz e il supporto a Kiev, stanno influenzando le scelte dei Paesi europei. Il cambio di scenario mette in discussione le precedenti posizioni di neutralità e autonomia.

C’è un cambio di paradigma che l’Europa fatica ancora a nominare, ma che sta già operando nei fatti. Il meccanismo NATO del Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), nato come soluzione pragmatica per sostenere Kyiv senza gravare direttamente sul bilancio federale americano, si sta trasformando in qualcosa di più: una leva strategica. L’idea originaria era semplice: capitale europeo, coordinamento atlantico, capacità industriale statunitense. Una triangolazione apparentemente efficiente, ma intrinsecamente asimmetrica. Quando emerge l’ipotesi che Washington possa rallentare o condizionare questo flusso per ottenere un maggiore coinvolgimento europeo nella sicurezza dello Stretto di Hormuz, il punto non è verificare il tono negoziale, bensì comprendere la struttura che lo rende credibile.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - PURL, Hormuz e Ucraina: la leva americana che mette l’Europa davanti a una scelta strategica non più rinviabile

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