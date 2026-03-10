La lezione americana che serve all’Europa del defense-tech

Nel panel dedicato al defense-tech all’interno di EU-US Tech Agenda 2030, evento organizzato da enti europei e americani, sono stati presentati aggiornamenti e strategie riguardanti le collaborazioni tra le due sponde dell’Atlantico nel settore della tecnologia militare. Sono intervenuti rappresentanti di aziende e istituzioni che hanno illustrato progetti e sviluppi recenti, evidenziando le priorità e le aree di interesse comune nel campo della difesa e dell’innovazione tecnologica.

Nel panel dedicato al defense-tech all'interno di EU-US Tech Agenda 2030, evento organizzato da Formiche con il patrocinio dell'Ambasciata Usa in Italia e moderato da Flavia Giacobbe, direttrice di Formiche e Airpress, il confronto si è concentrato sul ritardo europeo nella competizione tecnologica, sulla necessità di accelerare l'adozione dell'innovazione e sul rapporto sempre più stretto tra tecnologie civili, sicurezza e industria della difesa. Europa, scala industriale e regolazione. Roberto Baldoni, senior advisor for Technology and cybersecurity policy to the italian Ambassador in the Usa, ha indicato nel contesto geopolitico e industriale il primo nodo da affrontare.