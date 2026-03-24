Erba (Como), 24 marzo 2026 – La notte del 21 dicembre 2020, era scoppiato un incendio all’interno del locale The Blind Pig di Erba, in via Milano, lasciandosi alle spalle gravi danni soprattutto nell’area centrale. Un rogo che fin da subito, i vigili del fuoco avevano qualificato come doloso, e che ora ha portato a processo a Como Fabrizio Iacono, 28 anni di Inverigo, uno dei due soci della Bad Company srl, società proprietaria del locale, che aveva in corso una procedura di sfratto. Le indagini dei carabinieri e della Procura di Como, erano arrivate a ipotizzare la sua responsabilità riunendo una serie di indizi raccolti a suo carico. Gli indizi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incendio al Blind Pig di Erba, a processo uno dei soci del locale

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