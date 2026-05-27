Thailandia il governo riduce la durata dell'esenzione dal visto per i comportamenti poco corretti dei turisti
Il governo thailandese ha deciso di ridurre da 60 a 30 giorni il periodo di esenzione dal visto per i turisti provenienti da oltre 90 paesi. La modifica riguarda i visitatori che si comportano in modo scorretto durante il soggiorno. La nuova disposizione entra in vigore immediatamente e si applica a tutti i turisti senza eccezioni. La misura mira a rafforzare le norme di comportamento e i controlli all’ingresso.
La Thailandia cambia le regole d’ingresso e riduce la durata dell’esenzione dal visto per i turisti di oltre 90 paesi da 60 giorni a 30 giorni. Dietro la decisione ci sono timori legati alla sicurezza, all’uso improprio dei soggiorni e a episodi di cattiva condotta sempre più frequenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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