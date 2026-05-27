Thailandia il governo riduce la durata dell'esenzione dal visto per i comportamenti poco corretti dei turisti

Notizia in breve

Il governo thailandese ha deciso di ridurre da 60 a 30 giorni il periodo di esenzione dal visto per i turisti provenienti da oltre 90 paesi. La modifica riguarda i visitatori che si comportano in modo scorretto durante il soggiorno. La nuova disposizione entra in vigore immediatamente e si applica a tutti i turisti senza eccezioni. La misura mira a rafforzare le norme di comportamento e i controlli all’ingresso.