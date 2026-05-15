La Thailandia cambia le regole per i turisti e dimezza il tempo di soggiorno senza visto Il ministro | Serve a prevenire attività criminali

La Thailandia ha deciso di ridurre il periodo di soggiorno senza visto per i turisti da 30 a 15 giorni. Il ministro ha spiegato che questa misura mira a prevenire attività criminali e sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio dei Ministri. La modifica riguarda i visitatori provenienti da paesi con accordi di esenzione dal visto e sarà applicata a partire da una data ancora da comunicare. La decisione si inserisce in un piano più ampio di controlli sui flussi turistici.

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