La Thailandia cambia le regole per i turisti e dimezza il tempo di soggiorno senza visto Il ministro | Serve a prevenire attività criminali
La Thailandia ha deciso di ridurre il periodo di soggiorno senza visto per i turisti da 30 a 15 giorni. Il ministro ha spiegato che questa misura mira a prevenire attività criminali e sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio dei Ministri. La modifica riguarda i visitatori provenienti da paesi con accordi di esenzione dal visto e sarà applicata a partire da una data ancora da comunicare. La decisione si inserisce in un piano più ampio di controlli sui flussi turistici.
“Presenteremo al Consiglio dei Ministri un piano per l’approvazione della riduzione del periodo visa free, al fine di prevenire attività criminali”. È con questa dichiarazione programmatica che il ministro degli Esteri thailandese, Sihasak Phuangketkaeow, ha annunciato un drastico cambio di rotta nelle politiche di frontiera del Paese asiatico. La misura, ufficializzata dai vertici del dicastero di Bangkok, colpirà i turisti provenienti da 93 Nazioni, Italia compresa. Il provvedimento dimezzerà di fatto la franchigia temporale concessa ai viaggiatori, dimezzando il periodo di permanenza consentito senza visto dagli attuali 60 a 30 giorni. Al momento, il ministro Phuangketkaeow non ha fornito tempistiche esatte circa l’approvazione formale e la successiva entrata in vigore delle nuove regole, ma l’iter governativo è già stato avviato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Thailandia: aggiornamento 2025 sulle regole d’ingresso (Visa Exemption) #Visa #Asia
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