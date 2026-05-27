Texas Paxton vince le primarie | una chance per Talarico al Senato

Notizia in breve

Il procuratore generale del Texas ha vinto le primarie, aprendo la strada a una possibile candidatura al Senato. La sua vittoria potrebbe favorire la scalata di Talarico, considerato il suo alleato. La vittoria di Paxton modifica gli equilibri politici nello Stato e potrebbe influenzare le dinamiche a Washington. La corsa alle elezioni si concentra ora sui candidati e sulle alleanze che si definiranno nelle prossime settimane.