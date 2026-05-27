Texas Paxton batte Cornyn alle primarie | vince il candidato di Trump

Notizia in breve

In Texas, il candidato sostenuto da Trump ha vinto le primarie, battendo il senatore in carica. Nonostante i milioni spesi dal comitato repubblicano, il favorito ha perso. La campagna ha visto un cambio di strategia e un rafforzamento del sostegno tra gli elettori più conservatori. La vittoria è stata certificata con una larga maggioranza. La sfida ora si sposta alle elezioni generali.