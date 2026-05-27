Texas Paxton batte Cornyn alle primarie | vince il candidato di Trump
In Texas, il candidato sostenuto da Trump ha vinto le primarie, battendo il senatore in carica. Nonostante i milioni spesi dal comitato repubblicano, il favorito ha perso. La campagna ha visto un cambio di strategia e un rafforzamento del sostegno tra gli elettori più conservatori. La vittoria è stata certificata con una larga maggioranza. La sfida ora si sposta alle elezioni generali.
? Domande chiave Come ha fatto Paxton a ribaltare il vantaggio di Cornyn? Perché i milioni spesi dal comitato repubblicano non hanno garantito la vittoria? Quali accuse giudiziarie potrebbero ostacolare la corsa di Paxton verso il Senato? Cosa accadrebbe se il democratico Talarico riuscisse a conquistare il seggio??? In Breve Paxton ha superato Cornyn con oltre il 60% dei voti nelle primarie. Il senatore Cornyn era favorito nel primo turno con 20mila voti di vantaggio. Paxton affronta il democra . 🔗 Leggi su Ameve.eu
James Talarico beating Jasmine Crockett in the Democratic Senate Primary in Texas
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