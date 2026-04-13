A Pistoia, è stato ufficializzato il candidato del centrosinistra per le prossime elezioni comunali, che si terranno il 24 e 25 maggio 2026. Giovanni Capecchi ha ottenuto la candidatura dopo aver vinto le primarie contro Stefania Nesi. Ora si prepara alla sfida con il candidato del centrodestra, Annamaria Celesti, che è già stato annunciato come avversaria di Capecchi. La campagna elettorale è in fase di avvio.

PISTOIA – Sfidera’ Annamaria Celesti nell’elezione a sindaco: infatti e’ Giovanni Capecchi il candidato del centrosinistra alle prossime comunali di Pistoia, il 24 e 25 maggio 2026. L’esponente civico ha vinto alle primarie di coalizione svoltesi ieri, 12 aprile, superando la dem Stefania Nesi al termine di una consultazione che ha fatto registrare un’affluenza significativa. Sono state oltre 9.300 le persone che si sono recate ai seggi, a conferma di un’alta adesione dei cittadini al percorso democratico della coalizione. Lo scrutinio è iniziato subito dopo la chiusura delle urne, all2 22, consegnando in tarda serata la vittoria ufficiale a Capecchi.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Elezioni comunali a Pistoia: Capecchi candidato del centrosinistra. Vince alle primarie su Stefania Nesi

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