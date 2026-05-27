La polizia di Waco ha catturato un canguro che si era smarrito in città. Gli agenti hanno rintracciato e preso in custodia l’animale, che era stato avvistato in diverse zone. La cattura è avvenuta senza incidenti.

Il Dipartimento di Polizia di Waco ha riferito che alcuni agenti hanno catturato un canguro che si era smarrito a Waco, in Texas. La polizia ha dichiarato che gli agenti sono intervenuti nel tratto 2700 di La Salle Avenue dopo aver ricevuto una segnalazione riguardante un canguro in libertà. Dopo un breve inseguimento, il canguro – chiamato Bingus – è stato catturato e riconsegnato a un centro locale di recupero della fauna selvatica. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Texas, canguro a spasso per Waco: la cattura da parte della polizia

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