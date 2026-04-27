Nella giornata del 27 aprile 2026, ad Arezzo si sono svolti eventi e festeggiamenti che hanno richiesto l'intervento delle forze di polizia locali. La Polizia di stato ha gestito con successo l'ordine pubblico e la sicurezza durante tutto l'evento, assicurando un regolare svolgimento delle attività e prevenendo eventuali situazioni di rischio. La presenza delle forze dell'ordine è stata costante e attentamente coordinata nel corso della giornata.

Arezzo, 27 aprile 2026 – . In occasione della vittoria del campionato di serie C, girone B, da parte della S.S. Arezzo si è registrata un’ampia partecipazione di pubblico e un diffuso entusiasmo da parte dei tifosi aretini, sia presso lo stadio comunale, sia nelle aree cittadine interessate dai festeggiamenti. L’evento partita ed i successivi festeggiamenti si sono svolti in un contesto di sicurezza, grazie all’efficace gestione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica predisposti dalla Questura di Arezzo. Ancora una volta è emersa la costante ed assidua attenzione che viene posta nella pianificazione e nell’attuazione dei dispostivi di sicurezza, frutto di un’attenta attività di programmazione.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Partita e festeggiamenti Arezzo, efficace gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica da parte della Polizia di stato

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