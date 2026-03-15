Controlli sulla velocità lungo la statale 16 a Silvi da parte della polizia locale | i tratti interessati

La polizia locale ha avviato controlli sulla velocità lungo due tratti della statale 16 Adriatica a Silvi. Le operazioni riguardano specificamente le zone di maggior transito e coinvolgono verifiche sulla conformità dei veicoli e sul rispetto dei limiti di velocità. Le attività sono state programmate per garantire la sicurezza sulla strada e sono in corso in queste aree.

Il Comune ha ottenuto il via libera dalla prefettura di Teramo per avviare controlli sul rispetto della velocità di 50 kmh in due tratti della Nazionale Adriatica a Silvi Scattano controlli sulla sicurezza stradale e la velocità dei veicoli in due tratti della statale 16 Adriatica a Silvi. Lo ha fatto sapere il Comune che ha ottenuto il via libera dalla prefettura di Teramo. Le verifiche interesseranno in particolare due segmenti della statale: dal km 431 + 700 al km 432 + 150; dal km 437 + 000 al km 437 + 700. In entrambi i tratti il limite di velocità è fissato a 50 kmh, misura adottata con l’obiettivo di ridurre il rischio di incidenti e garantire maggiore sicurezza a residenti, pedoni e automobilisti. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Articoli correlati Controlli della velocità e Ufficio mobile di prossimità, gli appostamenti della polizia localeAnche l'ultima settimana di gennaio si preannuncia intensa sul fronte della prevenzione e della vicinanza ai cittadini, con un doppio impegno della... Eccessi di velocità sulle strade di Verona: i controlli della polizia localeI controlli settimanali della polizia locale di Verona per contrastare la velocità eccessiva dei veicoli sulle strade cittadine vanno avanti.