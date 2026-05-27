Testimonianze dalla guerra in Ucraina | al via il progetto artistico e sociale Reliquiae
CISTERNINO - Un pugno di terra raccolto nel giardino dei genitori di un giovane regista ucciso a Bachmut. La trave carbonizzata di una chiesa del 1700 colpita da un drone a Lviv. Un cartello stradale crivellato di colpi all'ingresso di Mykolaïv. Non sono semplici reperti, ma pezzi di vita e di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
L'invasione russa uccide anche il cinema ucraino. Dialogo con il prof. Massimo Tria
Notizie e thread social correlati
Pordenone al fianco della famiglia ucraina fuggita dalla guerra: al via la raccolta fondiA Pordenone è partita una raccolta fondi a sostegno di una famiglia ucraina che ha lasciato il proprio paese a causa della guerra.
Di Battista approda al Bobbio con "Scomode verità. Dalla guerra in Ucraina al massacro di Gaza"Mercoledì 13 maggio alle 20:30, un noto politico e scrittore sarà sul palco del teatro Bobbio a Trieste per presentare la trasposizione teatrale del...
Temi più discussi: La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Dal fucile alla matita a Forte Garda; Martedì 26 maggio 2026 in Biblioteca presentazione del libro Tracce di memoria di Michele Ravizza; 21 Mag 2026 Ecumenismo Testimonianze di Vita.
Testimonianze dalla guerra in Ucraina: al via il progetto artistico e sociale ReliquiaeCISTERNINO - Un pugno di terra raccolto nel giardino dei genitori di un giovane regista ucciso a Bachmut. La trave carbonizzata di una chiesa del 1700 colpita da un drone a Lviv. Un cartello stradale ... brindisireport.it
Oltre i confini: Voci di Pace e Accoglienza. Una mattinata di testimonianze e riflessioni per conoscere da vicino l’impegno di chi, ogni giorno, porta aiuto nei luoghi segnati dai conflitti e accoglie chi è costretto a fuggire dalla guerra. Domenica 24 maggio facebook
A un mese dalla morte della giornalista Amal Khalil, uccisa nel sud del Libano durante un raid dell’esercito israeliano, che secondo diverse testimonianze avrebbe anche ostacolato i soccorsi, siamo tornati nei luoghi in cui lavorava la reporter di Al-Akhbar. Do x.com
Sacred Symbols+, Episodio 515 | Quando vincere la guerra culturale non basta reddit
Ultime notizie dalla guerra in IranSembra essere sempre più fragile la tregua nella guerra tra Usa e Iran dopo il ‘no’ di Trump alla proposta di Teheran. Un cessate il fuoco in terapia intensiva secondo lo stesso presidente americano ... 2duerighe.com