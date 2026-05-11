Pordenone al fianco della famiglia ucraina fuggita dalla guerra | al via la raccolta fondi
A Pordenone è partita una raccolta fondi a sostegno di una famiglia ucraina che ha lasciato il proprio paese a causa della guerra. La loro vicenda ha sensibilizzato l’opinione pubblica e attirato l’attenzione dei media, portando ad un primo impulso di aiuto concreto. La campagna ha coinvolto cittadini e associazioni locali, con l’obiettivo di fornire assistenza alla famiglia in questa fase di emergenza.
Grazie alla risonanza mediatica della loro storia, qualcosa comincia finalmente a muoversi per Anatolii Kyrylov ed Elizaveta Fokina. La famiglia ucraina, scappata nel 2022 da una località al confine con la Russia insieme ai quattro figli per sfuggire alla guerra, sta affrontando a Pordenone un.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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