Pordenone al fianco della famiglia ucraina fuggita dalla guerra | al via la raccolta fondi

A Pordenone è partita una raccolta fondi a sostegno di una famiglia ucraina che ha lasciato il proprio paese a causa della guerra. La loro vicenda ha sensibilizzato l’opinione pubblica e attirato l’attenzione dei media, portando ad un primo impulso di aiuto concreto. La campagna ha coinvolto cittadini e associazioni locali, con l’obiettivo di fornire assistenza alla famiglia in questa fase di emergenza.

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