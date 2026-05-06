Di Battista approda al Bobbio con Scomode verità Dalla guerra in Ucraina al massacro di Gaza

Mercoledì 13 maggio alle 20:30, un noto politico e scrittore sarà sul palco del teatro Bobbio a Trieste per presentare la trasposizione teatrale del suo ultimo libro. L’evento si concentra su temi di attualità internazionale come la guerra in Ucraina e il conflitto a Gaza. L’autore ha già ottenuto un grande riscontro con un precedente spettacolo dedicato a Julian Assange. La serata prevede un intervento diretto e senza filtri su questioni di interesse globale.

Alessandro Di Battista arriva a Trieste, sul palco del Bobbio, mercoledì 13 maggio al alle 20:30. Dopo il successo di Assange, colpirne uno per educarne cento, Di Battista torna con la trasposizione teatrale del suo ultimo libro, “Scomode verità Dalla guerra in Ucraina” al massacro di Gaza e.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate "Scomode verità. Dalla guerra in Ucraina al massacro di Gaza": Alessandro Di Battista a PerugiaAlessandro Di Battista in scena nell'auditorium San Francesco al Prato di Perugia, nell'ambito della stagione Sanfra, domenica 29 marzo alle 21,... Da Gaza al Libano fino all’Ucraina, i sacerdoti raccontano la Pasqua di guerra: “Celebrarla forma di resistenza più bella”Don Carlo Giorgi, sacerdote della chiesa di “San Giuseppe” nel quartiere di Monot a Beirut, ha deciso che “celebrare la Pasqua è la forma di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Battista contro l'ex manager, la battaglia ora va in Tribunale; Tutolo sfida Pitta candidandosi a consigliere con Checchia. Contro il sindaco uscente anche Di Battista; Avio, l’Assemblea approva il Bilancio 2025 e nomina il nuovo Cda. Ranzo Ad e Dg; Cropani, caso San Giovanni in Parlamento: interrogazione di Mangialavori. Battista contro l'ex manager, la battaglia ora va in TribunaleDal ring dei social a quello dei Tribunali. Lo scontro tra il comico Maurizio Battista e il suo (ex) manager Fabio Censi approda innanzitutto nei corridoi di piazzale Clodio. Ma presto finirà anche da ... roma.corriere.it Cropani, caso San Giovanni in Parlamento: interrogazione di MangialavoriLa situazione della chiesa di San Giovanni Battista e dell’ex convento di Cropani approda in Parlamento. L’onorevole Giuseppe Mangialavori ha presentato un’interrogazione al Ministero della Cultura pe ... catanzaroinforma.it L'ex deus ex machina del Meetup 280 di Roma, l'uomo che ha costruito le fondamenta del successo di Virginia Raggi e Alessandro Di Battista, approda al movimento di Antonello De Pierro con un ruolo nazionale per potenziare la politica di prossimità e la ret - facebook.com facebook #Copertina #Cronaca #Cultura Napoli Capitale delle Scienze: il Rinascimento di Giovan Battista della Porta approda a Meta x.com