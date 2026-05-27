A Somma Lombardo, la vittoria si decide con una differenza di 151 voti tra i due candidati. La competizione tra Aliprandini e Pezzotta si avvia ora verso le alleanze che potrebbero influenzare l’esito finale. Le preferenze espresse dagli elettori sono state raccolte in un risultato che evidenzia una sfida ancora aperta, con la possibilità di sviluppi futuri legati alle eventuali coalizioni politiche.

Il risultato delle urne a Somma Lombardo racconta molto più di una distanza di appena 151 voti tra i due candidati: 2.996 Stefano Aliprandini, 2.845 Silvio Pezzotta. Racconta soprattutto due strategie profondamente differenti. Il centrosinistra ha scelto una linea ferma presentandosi compatto attorno ad Aliprandini, vicesindaco naturale erede amministrativo di Stefano Bellaria. Una scelta che ha consentito alla coalizione di giocare d’anticipo, costruendo una campagna ordinata, territoriale e fortemente radicata sul tema della continuità amministrativa. Il centrodestra, invece, ha dovuto affrontare un percorso molto più accidentato: le... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Testa a testa Aliprandini-Pezzotta. Ora saranno decisive le alleanze

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