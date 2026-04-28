Le ultime elezioni per la guida della federazione calcistica hanno visto un duello tra due candidati principali, con diverse fazioni che si sono schierate a sostegno. Le alleanze tra i vari gruppi sono state al centro delle discussioni, mentre si continua a parlare della possibilità di un intervento esterno per gestire la situazione. La competizione resta aperta, con l’attenzione rivolta anche alle eventuali decisioni di un commissario straordinario.

Gila Milan, c’è il via libera di Cardinale per il colpo in difesa! Ora resta da convincere Lotito e la Lazio Alisson Juventus, accelerata decisiva: i bianconeri pronti ad andare fino in fondo. Presentata l’offerta al Liverpool per il portiere Calciomercato Juve, sprint per Ordonez: colpo vicino dal Brugge per la difesa del futuro! Infortunio Lautaro, il ritorno si avvicina: domani in gruppo, poi pronto per la festa scudetto col Parma! Inchiesta arbitri, i nodi da sciogliere: con chi ha parlato Rocchi per evitare che Doveri non arbitrasse l’eventuale finale di Coppa Italia all’Inter? Le zone d’ombra Runjaic sicuro nel post gara: «A fine partita sono andato da Sarri per chiedere una sigaretta, avrei voluto fumarne una pure io dopo questa partita» Sarri duro nel post partita: «Non è che uno si diverte a giocare in uno stadio da 70.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Elezioni FIGC, permane il testa a testa tra Malagò e Abete: fazioni e alleanze, con l’ombra del commissariamento

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