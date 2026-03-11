Adamant testa a testa fino alla fine Ora sono quattro squadre appaiate

Adamant si mantiene in testa a pari merito con altre tre squadre, tutte in lotta per evitare la retrocessione. Attualmente si trova al quart’ultimo posto in classifica, con quattro punti di vantaggio sulla zona pericolosa. La squadra condivide lo stesso punteggio con Nocera, Quarrata e Fabriano, tutte impegnate nella stessa corsa per salvarsi. La partita si è conclusa con un risultato che ha mantenuto questa situazione di equilibrio.

Quart’ultimo posto in classifica, a +4 sulla retrocessione diretta e a pari punti con Nocera, Quarrata e Fabriano. La missione salvezza dell’Adamant si è ulteriormente complicata in virtù dei risultati dell’ultimo turno, che hanno visto quasi tutte le rivali portarsi a casa i due punti: ultima in ordine cronologico pure Pesaro, che nel posticipo del lunedì ha battuto Faenza portandosi a -2 dai biancazzurri. Una situazione ingarbugliata, creatasi per colpe proprie e per meriti delle tante vittorie delle rivali nelle ultime settimane, da cui provare ad uscire nelle prossime settimane, con un calendario che metterà di fronte a Ferrara per la maggior parte delle gare alla portata, se si esclude la trasferta alla penultima giornata sul campo di Caserta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Adamant, testa a testa fino alla fine. Ora sono quattro squadre appaiate Articoli correlati Roma, Svilar: “In Serie A per ora tre squadre più forti di noi, a fine stagione vediamo. Ora testa al Milan”Questa sera si apre la 22^ giornata di Serie A con la sfida di 'San Siro' tra Inter e Pisa. Leggi anche: Referendum giustizia, i No recuperano sul Sì. Ora è testa a testa