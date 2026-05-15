Medicina il Consiglio di Stato accoglie il ricorso sul semestre filtro

Il Consiglio di Stato ha accolto un ricorso riguardante il semestre filtro nel percorso di studi in medicina, sospendendo temporaneamente le nuove modalità di valutazione. La decisione riguarda le modalità di selezione e valutazione degli studenti, con alcune parti che contestano i criteri adottati. A livello legale, sono stati annunciati ricorsi al TAR da parte di alcuni docenti coinvolti nel processo. La vicenda coinvolge anche le modalità di accesso alla professione medica e le future procedure di esame.

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